Стала известна одна из причин массовых потерь армии Наполеона в России

Отступление армии Наполеона из России в 1812 году сопровождалось массовыми смертями, которые были вызваны паратифом и возвратным тифом, переносимым вшами. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

Отмечается, что отступление армии Наполеона унесло около 300 тысяч жизней и стало началом кончины его империи. До сих пор считалось, что основными причинами потерь были холод, голод, а также сыпной тиф и окопная лихорадка, однако конкретных доказательств возбудителей этих заболеваний обнаружено не было.

Теперь же ученым из Института Пастера удалось проанализировать образцы ДНК, извлеченные из зубов 13 солдат, найденных в массовом захоронении под Вильнюсом. В результате исследования были выявлены бактерии, которые вызывают паратиф и возвратный тиф. Данные инфекции лишь усугубляли состояние ослабленных холодом и голодом солдат и в конечном итоге приводили к их смерти.