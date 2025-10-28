Раскрыта продлевающая время работы iPhone функция

Новая функция iOS 26 позволит заметно продлить время автономной работы iPhone. Об этом сообщает профильное издание 9to5Mac.

Опцию Adaptive Power («Адаптивное энергопотребление») раскрыли в iOS 26 осенью вместе с релизом операционной системы (ОС). Новая функция анализирует потребление энергии смартфонов и в случае повышенного расхода аккумулятора вносит корректировки в работу iPhone. Так, она может немного уменьшить яркость экрана или снизить скорость работы определенных приложений.

Журналисты сравнили Adaptive Power с обычным режимом энергосбережния. Последний принудительно понижает яркость экрана, останавливает многие работающие в фоне процессы и снижает скорость получения уведомлений. По словам специалистов, опция адаптивного энергопотребления работает более деликатно.

Также в материале говорится, что Adaptive Power напрямую не связывают с искусственным интеллектом (ИИ), однако она имеет те же ограничения, что и нейросеть Apple Intelligence. Новая опция работает только на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max и на всех устройствах новой серии iPhone 16 и 17.

Ранее стало известно, что Apple может отключить функцию защиты от отслеживания в странах Европейского союза (ЕС) из-за давления властей. Так, в антимонопольном ведомстве Германии подозревает, что опция нарушает права разработчиков приложений на iPhone.