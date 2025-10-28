В России выросли продажи пленочных фотоаппаратов

Аналитики AliExpress зафиксировали увеличение интереса россиян к аналоговой фотографии. За первые девять месяцев 2025 года количество проданных плёночных камер и аппаратов для моментальной печати выросло на 65% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

© Ferra.ru

Спросом пользуются простые в управлении устройства с базовым функционалом. Ключевыми критериями выбора стали легкий вес от 100 до 300 граммов, фиксированный фокус и наличие автоматической вспышки.

Kodak M35/M38 — это компактная плёночная камера. Ее корпус из ABS-пластика обладает ударопрочностью и водонепроницаемостью. Модель оснащена несменным объективом 31 mm F/10 и использует систему фиксированной фокусировкиот 1 метра до бесконечности.

© kodak

Kodak FunSaver представляет собой одноразовую плёночную камеру, полностью готовую к использованию. Она работает со стандартной плёнкой и имеет встроенную вспышку.

© Kodak

Hayamou SUC-4 — это многоразовая камера для 35-мм плёнки. Она оборудована объективом F/8 28 мм и может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме фокусировки.

© Hayamou

New bee H16 позиционируется как детская камера для моментальной печати. Она имеет фиксированный фокус и не оснащена вспышкой.

© New bee

INSTAX Mini EVO от Fujifilm является гибридным решением. Она снимает на цифровую матрицу, а затем печатает снимки на плёнку Instax Mini. Модель поддерживает множество фильтров и возможность печати со смартфона.

© Fujifilm

Kodak EKTAR H35N — это полурамная плёночная камера, которая позволяет экономить плёнку, делая в два раза больше кадров. Она имеет улучшенный стеклянный объектив и встроенный звездный фильтр для создания бликов.

© Kodak

Kodak Ultra F9 — легкая камера с ручной перемоткой и встроенной вспышкой. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, а сама модель рассчитана на стандартную 35-миллиметровую плёнку.

© Kodak

Fujifilm Instax Mini 12 — камера моментальной печати для плёнки Instax Mini. Она автоматически настраивает экспозицию и предлагает два режима съемки: стандартный (от 0.5 м) и макро (0.3−0.5 м).

© Fujifilm

Kodak EKTAR H35 — это полукадровая 35 мм плёночная камера, которая позволяет получить до 72 снимков на одной кассете. Модель оснащена объективом 22 мм F9.5 с двумя акриловыми линзами и встроенной вспышкой. Она представлена в нескольких цветовых вариантах и ориентирована на новичков

© Kodak

Замыкает рейтинг Polaroid Now+. Эта камера печатает снимки на плёнку форматов i-Type, 600 и SX-70. Она поддерживает автофокус и дополнительные творческие режимы через мобильное приложение.