Китайский стартап представил гуманоидного робота Bumi всего за $1 400

Китайский стартап Noetix Robotics показал доступного гуманоидного робота Bumi, который стоит примерно 10 000 юаней (около $1 400). В отличие от дорогих моделей, он не создан для заводов или лабораторий. Пока что робот только ходит и танцует.

Как объяснили разработчики, с помощью специального интерфейса пользователи смогут обучать робота и выполнять с его помощью “творческие задания”. Предзаказы на Bumi стартуют позже в этом году.

Bumi стоит значительно дешевле конкурентов. Например, летом компания Unitree представила робота R1 с более сложными функциями за $5 900, а Tesla Optimus оценивается примерно в $20 000.