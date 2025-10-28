Маск отключил 2500 терминалов Starlink, принадлежащих онлайн-мошенникам

Принадлежащая миллиардеру Илону Маску компания SpaceX отключила более 2500 интернет-терминалов Starlink, которые использовались вблизи мошеннических центров в Мьянме. Об этом сообщает издание NBC News.

© Газета.Ru

Это произошло после заявлений активистов о том, что спутниковым интернетом Маска пользуются китайские синдикаты для обмана людей по всему миру. Лорен Дрейер, вице-президент SpaceX по развитию бизнеса, сообщила в X (Twitter), что компания «проактивно выявила и отключила свыше 2500 комплектов Starlink вблизи подозреваемых «мошеннических центров»». Она подчеркнула приверженность компании обеспечению того, чтобы сервис оставался «силой добра», поддерживая доверие во всем мире, как через подключение необеспеченных, так и через выявление и предотвращение неправомерного использования злоумышленниками.

Терминалы SpaceX обеспечивают доступ в интернет в удаленных районах с помощью спутниковых антенн, которые связываются со спутниками компании. Ранее появлялись фотографии, на которых эти антенны были установлены на задокументированных мошеннических объектах вдоль границы Таиланда и Мьянмы.

Заявление SpaceX последовало за тем, как военный режим Мьянмы прекратил крупную операцию по онлайн-мошенничеству, известную как KK Park. По данным государственного новостного агентства Myanma Alinn, армия изъяла 30 комплектов терминалов Starlink и задержала около 2200 человек в ходе рейда в понедельник по киберпреступному центру недалеко от Мьявади, крупного торгового города в штате Кайин, Мьянма.

Мьянма, где гражданское правительство было свергнуто в результате военного переворота в 2021 году, печально известна киберпреступностью. Юго-Восточная Азия охвачена гражданской войной, в которой различные этнические группы воюют с военными. В результате столкновений по всей стране появляются территории беззакония, где процветают мошеннические колл-центры. Работников этих комплексов под предлогом выгодного предложения о работе часто захватывают в рабство и заставляют обманывать людей в интернете, используя инвестиционные схемы или романтические уловки.

Под давлением международного сообщества, особенно со стороны соседних Таиланда и Китая, чьи граждане также были перевезены для работы в этих комплексах, военная хунта, работая совместно с теми же вооруженными этническими группами, которым она противостоит, в начале текущего года начала масштабную операцию по освобождению рабов.