Ученые рассказали о странностях космического объекта, снятого в Подмосковье

Ученые рассказали о том, что космический объект, попавший на множество камер в Подмосковье, продемонстрировал «наличие некоторого числа странностей». Об этом сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Напомним, что утром 27 октября на камеры в Московской области попал падающий на Землю космический объект. Его можно было увидеть из нескольких городов — Дубны, Раменского, Видного, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово.

Как сообщили ученые, объект может являться астероидом — об этом говорит оценка его скорости. При этом, продолжительность его наблюдения с Земли и вид разрушения показались ученым странными.

«Предварительная информация по траектории болида показывает наличие некоторого числа странностей», — сообщили в ИКИ РАН.

Как объяснили специалисты, космическое тело можно было наблюдать с Земли около 25 секунд. Это очень большая продолжительность по меркам астероида. Кроме того, при разрушении объект подвергся интенсивной фрагментации. Оба этих признака скорее характерны для космического мусора, а не для астероида.