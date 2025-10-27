Ученые рассказали о странностях космического объекта, снятого в Подмосковье
Ученые рассказали о том, что космический объект, попавший на множество камер в Подмосковье, продемонстрировал «наличие некоторого числа странностей». Об этом сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Напомним, что утром 27 октября на камеры в Московской области попал падающий на Землю космический объект. Его можно было увидеть из нескольких городов — Дубны, Раменского, Видного, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово.
Как сообщили ученые, объект может являться астероидом — об этом говорит оценка его скорости. При этом, продолжительность его наблюдения с Земли и вид разрушения показались ученым странными.
«Предварительная информация по траектории болида показывает наличие некоторого числа странностей», — сообщили в ИКИ РАН.
Как объяснили специалисты, космическое тело можно было наблюдать с Земли около 25 секунд. Это очень большая продолжительность по меркам астероида. Кроме того, при разрушении объект подвергся интенсивной фрагментации. Оба этих признака скорее характерны для космического мусора, а не для астероида.
«Из дополнительных необычных моментов можно ответить, что пока отсутствуют (либо не поступали) свидетельства наблюдения тела в зените (над головой), которые должны быть весьма многочисленны, исходя из расчетной траектории, проходящей в том числе над крупными населенными пунктами. Также можно отчасти удивиться, что основной массив наблюдений пришел из Москвы, а не из Санкт-Петербурга или расположенных на траектории движения тела городов Вологда и Череповец», — добавили ученые.