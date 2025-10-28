Представлен новый флагманский смартфон OnePlus 15
Китайский бренд OnePlus, принадлежащий OPPO, представил свой новый номерной флагманский смартфон.
OnePlus 15 получил Snapdragon 8 Extreme Edition - наиболее производительный мобильный чип от Qualcomm.
Также среди достоинств новинки производитель выделяет экран на 6,78 дюйма с LTPO AMOLED-матрицей и частотой обновления до 165 Гц, аккумулятор на 7300 мАч и максимальную защиту от физического воздействия по стандартам IP66/68/69/69K.
В аппарате будет представлена новая версия программной оболочки ColorOS 16.
Цена девайса стартует с отметки в 3999 юаней (около 560 долларов). Старт продаж запланирован на 28 октября.
Сроки запуска в других регионах, кроме Китая, пока не обозначены.