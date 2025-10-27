Прекращение поддержки Windows 10 спровоцировало рост продаж компьютеров Apple

Окончание поддержки операционной системы Windows 10 в октябре прошлого года спровоцировало заметный рост продаж персональных компьютеров Apple. По данным Counterpoint Research, этот переходный период оказался крайне выгодным для компании из Купертино, чьи поставки выросли на 14,9% в годовом исчислении за третий квартал 2025 года. Об этом сообщает издание Tom's Hardware (TH).

Общий рынок ПК продемонстрировал рост на 8,1% год к году, во многом благодаря необходимости обновления оборудования для совместимости с Windows 11, а также из-за накопления запасов производителями на фоне потенциальных импортных пошлин. Лидером по росту поставок стал Lenovo, увеличивший отгрузки на 17,4%, в то время как Apple заняла позицию ближайшего преследователя с ростом в 14,9%. Другие крупные игроки, такие как Asus (+14%) и HP (+10%), также показали положительную динамику, хотя Dell зафиксировала небольшое снижение отгрузок на 0,9%.

Значительная часть пользователей, не имеющих возможности обновиться до Windows 11 из-за отсутствия необходимых компонентов в компьютере, таких как чип TPM 2.0, сделали неочевидный выбор. Вместо того, чтобы приобрести новый ПК для Windows 11, они предпочли перейти на Mac.

Интересно, что компьютеры с функциями искусственного интеллекта (AI PC) пока не стали основным драйвером рынка, несмотря на их анонс более года назад. Потребители продолжают отдавать предпочтение устройствам с необходимыми им характеристиками, такими как больший объем оперативной памяти или накопителя. Тем не менее, аналитики Counterpoint прогнозируют рост поставок ИИ-компьютеров в 2025 году с выходом новых чипов от Qualcomm и Intel.