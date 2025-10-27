Под Коринфским заливом обнаружили бассейн воды возрастом 800 тыс. лет

Международная исследовательская группа обнаружила под дном Коринфского залива Ионического моря водную систему, сформировавшуюся в ледниковый период примерно 800 тыс. лет назад. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

Коринфский залив - глубокий узкий залив Ионического моря между регионом Центральная Греция на севере и полуостровом Пелопоннес на юге. Длина залива составляет 115 км, максимальная ширина - около 25 км. Группа ученых университетов и исследовательских центров Мальты и Италии обнаружила под морским дном бассейн с водой низкой солености возрастом 800 тыс. лет, говорится в сообщении.

Как пояснила агентству автор исследования Сенай Хорозал, ученые сосредоточили свое внимание на Коринфском заливе, потому что это "один из наиболее хорошо изученных районов Средиземноморья с точки зрения тектонической активности и отложения осадков".

"Это геологически активный рифтовый бассейн с высокой скоростью накопления осадков, который испытал значительные колебания уровня моря за последние сотни тысяч лет, что делает его идеальной естественной лабораторией для изучения формирования и поддержания систем прибрежных грунтовых вод с низкой соленостью", - сказала Хорозал.

Ученые нанесли карту этот бассейн с водами низкой солености. Как оказалось, значительное падение уровня моря во время ледниковых периодов позволило дождевой и речной воде проникнуть в прибрежные и подводные отложения, и часть этой воды сохранилась до наших дней. Вода с низкой соленостью встречается на глубине от 20 м до 600-700 м ниже морского дна в центральной котловине Коринфского залива и на глубине от 15 до 150 м ниже морского дна в восточной части архипелага Алкионеиды. В бассейне могут содержаться до 250 кубических км этих грунтовых вод.

Компьютерная модель

Компьютерное моделирование изменений за последние 800 тыс. лет подтвердило, что пресная вода откладывалась там в основном во время ледниковых периодов, когда уровень моря был значительно ниже, а большие участки континентального шельфа были обнажены.

"В эти периоды дождевая и речная вода могла просачиваться в отложения и накапливаться. Наличие вытянутых малопроницаемых осадочных слоев на берегах способствовало сохранению этих водоемов на протяжении 800 тыс. лет, и они служили резервуарами, постоянно пополнявшимися в периоды низкого уровня моря", - подчеркнула Хорозал.

Греция, как и многие страны Средиземноморья, сталкивается с растущей нагрузкой на водные ресурсы, поэтому картографирование мест залегания грунтовых вод и понимание того, как геологические структуры защищают их, может дать государству более четкую картину состояния недр. Хорозал отметила, что "в контексте изменения климата и растущего спроса на пресную воду знание местонахождения этих водоемов с низкой соленостью и их потенциального содержания имеет решающее значение для долгосрочных стратегий управления водными ресурсами". Однако она предупредила, что "к любой потенциальной эксплуатации следует подходить очень осторожно, учитывая экологическую чувствительность прибрежных систем".