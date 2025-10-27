Имитация солнечной бури: Европа провела самые экстремальные учения

Европа провела симуляцию космической погоды, имитируя солнечную супербурю, подобную событию Кэррингтона 1859 года, сообщает space.com.

Учения в Дармштадте, организованные Европейским космическим агентством (ЕКА), проверяли устойчивость спутников и команд к экстремальным условиям. Цель — сохранить спутники и минимизировать ущерб.

Во время моделирования солнечная вспышка класса X нарушила связь и радиолокацию, а шквал высокоэнергетических частиц вызвал ложные показания и повреждения. Через 15 часов выброс корональной массы расширил верхние слои атмосферы, увеличив сопротивление спутников на 400 % и повысив риск столкновений.

На Земле такая буря могла бы перегрузить электросети и трубопроводы. Диспетчеры ЕКА отрабатывали действия в реальном времени. Специалист Хорхе Амайя предупредил, что взрыв масштаба события Кэррингтона не оставит в безопасности ни один спутник.

Ученые объявили «новую эру» в изучении Солнца

Ученые ЕКА считают такое событие неизбежным. Чтобы подготовиться, агентство расширяет сеть мониторинга и готовится к миссии «Бдение» (англ. — Vigil) в 2031 году, которая разместится в точке L5 между Солнцем и Землей для раннего предупреждения о солнечных извержениях и быстрого восстановления систем.