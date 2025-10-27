Появились шокирующие подробности об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS

Объект 3I/ATLAS пытается установить контакт с Землей, чтобы предупредить об опасности, связанной с астероидом. Об этом сообщил исследователь проявлений внеземного контакта Юрий Григорьев в интервью News.ru. Он отметил, что специалисты ошибаются, утверждая, что в данном случае речь идет о комете.

По последним данным, когда объект пролетел мимо Солнца, оно предположительно выбросило в его сторону мощную порцию плазмы, отметил собеседник. Однако, по имеющейся информации, именно объект направляет в сторону Солнца сигналы, чтобы привлечь внимание землян, заявил он. Объект передает информацию с помощью семафорной азбуки на расстоянии, добавил специалист.

Современные ученые не обладают методами для анализа такого рода космических сигналов, поэтому они не воспринимают эти сообщения, подчеркнул эксперт. Объект говорит, что к Земле приближается астероид, который находится на близком расстоянии по космическим меркам, и они готовы помочь землянам избежать этой угрозы. Для этого, однако, необходим контакт, который объект так стремится установить, указал Григорьев.

Он заявил, что, по последним данным астрофизика Ави Леба, объект изменил траекторию и теперь движется к Солнцу, что нетипично для комет. По словам ученого, западные эксперты утверждают, что есть фотографии этого явления, но не делятся ими. Вся информация о наблюдении за этим объектом находится в распоряжении американцев, подчеркнул специалист.

Ученые раскрыли новые подробности о летящем к Земле «инопланетном корабле»

Ученые получили доказательства, что это не комета, а НЛО. У данного объекта выявлено до девяти аномалий. Исследователи опасаются использовать термин НЛО. Сначала инопланетяне предоставляют информацию, затем ее анализируют и разрешают посадку. После этого происходит контакт, и совместно устраняется угроза, которая может угрожать Земле, рассказал Григорьев.