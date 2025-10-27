ИИ обучат языкам народов России

Нейросеть ГигаЧат от Сбера планируется обучить 20 языкам народов России, интернет-энциклопедия «Рувики» уже передала для этого необходимые материалы, сообщила пресс-служба ресурса.

Уточняется, что энциклопедия направила для обучения ИИ собранные добровольцами энциклопедические статьи на алтайском, башкирском, бурятском, вепсском, горномарийском, ингушском, коми, коми-пермяцком, марийском, мокшанском, ливви-карельском, татарском, тувинском, калмыцком, удмуртском, хакасском, чеченском, чувашском, эрзянском, а также якутском языках.

Отмечается, что изучение ИИ языков народов России способствует не только улучшению качества генерируемых им на данных языках текстов, но и сохранению уникального культурного наследия.