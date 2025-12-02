Что такое TMR-клавиатуры и чем они лучше обычных?

Мир механических клавиатур последние годы радует инновациями, вроде магнитных переключателей. Но теперь энтузиастов заинтересовала новинка на рынке: те же магнитные переключатели, но более точные, эффективные и отзывчивые. Портал howtogeek.com рассказал, чем TMR-клавиатуры отличаются от обычных.

Аббревиатура TMR расшифровывается как tunnel magnetoresistance — или туннельное магнетосопротивление. В отличие от сенсоров эффекта Холла (HE), которые выдают напряжение, пропорциональное силе магнитного поля нажатой клавиши, TMR-сенсоры измеряют изменения в электрическом сопротивлении.

У каждого такого сенсора — два магнитных слоя, разделенных тонким изоляционным барьером. При движении внешнего магнита (например, того, что прикреплен к ножке клавиши) расположение этих слоев немного меняется, что, в свою очередь, меняет сопротивление. После этого контроллер клавиатуры замеряет изменения и регистрирует нажатия на клавиши с невероятной чувствительностью.

Насколько высока чувствительность? Для сравнения, хорошие клавиатуры на базе эффекта Холла могут измерять нажатия шагами по 0,1 мм, что уже очень точно. Но TMR-сенсоры способны достичь шага до 0,01 мм.

Конечно, в реальности мало кто будет пользоваться столь высокой чувствительностью, хоть и низкие точки срабатывания полезны для быстрого ввода команд в онлайн-играх. Она раскрывает свою пользу на практике лишь в сочетании с другими функциями магнитных переключателей, такими как rapid trigger и SOCD. Первая, например, позволяет спамить нажатия на TMR быстрее, чем на HE. Разница будет всего в доли миллисекунд, но это тоже преимущество, и в серьезном киберспортивном состязании оно может стать решающим.

Другое преимущество TMR — в эффективном расходе энергии. HE-клавиатуры печально известны большим энергопотреблением в беспроводном режиме, поэтому TMR-модели больше подходят тем, кто хочет сделать рабочее место за компьютером целиком беспроводным.

Но главное, что TMR позволяет использовать и механические, и магнитные переключатели на одной клавиатуре. На HE-моделях сенсоры обязательно размещаются прямо под клавишей, потому что они работают лишь в одном направлении. А вот TMR-сенсоры можно ставить чуть сбоку, поскольку им не нужно, чтобы магнит двигался в строго определенном направлении. Таким образом, производители могут снабжать клавиатуры сокетами для «горячей» замены переключателей.

Для людей, у которых есть бюджет лишь на одну клавиатуру, это огромное преимущество: магнитные переключатели многим пользователям не так по душе, как механические.

При этом и HE, и TMR-модели будут достаточно дорогими по сравнению с традиционными механическими клавиатурами, и не каждый захочет держать дома больше одной клавиатуры. Тем, кто предпочитает ощущения от механических переключателей при печати, но хотят играть в те же онлайн-шутеры серьезно, могут поменять клавиши, важные для игр, а другие оставить механическими.

Наконец, стоит упомянуть, что магнитные переключатели в HE и TMR-клавиатурах достаточно похожи по дизайну — они отличаются только по полярности магнита. То есть, между двумя типами клавиатур должна быть определенная степень совместимости, хотя на практике работоспособность тех или иных переключателей может варьироваться.