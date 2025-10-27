Apple провела закрытое мероприятие, посвященное Vision Pro

На фоне старта продаж обновленной гарнитуры Vision Pro на базе чипа M5 компания Apple организовала для разработчиков двухдневную конференцию под названием «Встреча с Apple». Мероприятие было сфокусировано на создании иммерсивных медиа и интерактивных приложений для операционной системы visionOS. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Apple

Разработчиков пригласили в Центр для разработчиков в Купертино, где прошли сессии, посвященные созданию контента в формате Apple Immersive Video, проектированию пространственных взаимодействий, а также использованию таких функций, как SharePlay и пространственные аватары.

В рамках первого дня участникам продемонстрировали, как visionOS может способствовать созданию захватывающих иммерсивных и интерактивных историй. Были представлены способы адаптации творческих идей под форматы, включая Apple Immersive Video, и рассмотрены примеры реальных проектов. Отдельное внимание уделили проектированию пространственного взаимодействия, чтобы сделать аудиторию частью опыта. Также разработчики узнали о применении SharePlay и пространственных аватаров для совместного взаимодействия с контентом.

Второй день был посвящен более глубокому изучению Apple Immersive Video и пространственного аудио Apple (Apple Spatial Audio). Участники получили информацию о создании принципиально новых медиа-впечатлений, освоении Apple Immersive Video, изучении новых рабочих процессов производства и детальном анализе предыдущих проектов в этом формате.

Полные записи трансляций обоих дней доступны для просмотра на официальном YouTube-канале Apple Developer.

Анонс гарнитуры M5 Vision Pro состоялся 15 октября, а старт продаж в розничных магазинах – 22 октября.