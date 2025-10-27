В Telegram теперь можно торговать акциями американских компаний из России

Газета.Ru

Мессенджер Telegram интегрировал возможность торговли американскими ценными бумагами непосредственно через свой криптокошелек. Теперь пользователи сервиса могут приобретать акции крупнейших компаний США, а также паи фондов, доступные в специальном разделе «Акции и Фонды» внутри Crypto Wallet. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале, посвященном обновлениям мини-приложения Wallet.

Этот шаг стал возможен благодаря сотрудничеству Telegram с американской криптовалютной биржей Kraken и платформой Backed Finance. Ранее компания анонсировала запуск этой функции в ряде регионов с конца октября.

Отличительной особенностью новой услуги является круглосуточный доступ к торгам: торговля токенизированными активами будет осуществляться пять дней в неделю, независимо от стандартного расписания работы фондовых бирж в США. Кроме того, владельцы приобретенных токенизированных акций получат право на выплату дивидендов.

Напомним, что Telegram — это популярный кроссплатформенный мессенджер, основанный в 2013 году братьями Павлом и Николаем Дуровыми, который совмещает функционал социальной сети и средства обмена сообщениями. Встроенный Telegram Wallet представляет собой мини-приложение, позволяющее пользователям управлять криптовалютными активами, работая как бот (@wallet) или как отдельное встроенное приложение.