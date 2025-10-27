В Telegram теперь можно торговать акциями американских компаний из России

Мессенджер Telegram интегрировал возможность торговли американскими ценными бумагами непосредственно через свой криптокошелек. Теперь пользователи сервиса могут приобретать акции крупнейших компаний США, а также паи фондов, доступные в специальном разделе «Акции и Фонды» внутри Crypto Wallet. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале, посвященном обновлениям мини-приложения Wallet.

Этот шаг стал возможен благодаря сотрудничеству Telegram с американской криптовалютной биржей Kraken и платформой Backed Finance. Ранее компания анонсировала запуск этой функции в ряде регионов с конца октября.

Отличительной особенностью новой услуги является круглосуточный доступ к торгам: торговля токенизированными активами будет осуществляться пять дней в неделю, независимо от стандартного расписания работы фондовых бирж в США. Кроме того, владельцы приобретенных токенизированных акций получат право на выплату дивидендов.

Напомним, что Telegram — это популярный кроссплатформенный мессенджер, основанный в 2013 году братьями Павлом и Николаем Дуровыми, который совмещает функционал социальной сети и средства обмена сообщениями. Встроенный Telegram Wallet представляет собой мини-приложение, позволяющее пользователям управлять криптовалютными активами, работая как бот (@wallet) или как отдельное встроенное приложение.