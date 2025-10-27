Глава Red Magic объяснил, почему так мало смартфонов с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти

Руководитель подразделения игровых смартфонов Red Magic Цзян Чао рассказал, почему в этом году почти не встречаются телефоны с конфигурацией 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища. Так, главные причины — резкий рост цен на память и ограниченные производственные мощности.

© Nubia

Их версия Red Magic 11 Pro с 24 ГБ памяти и скоростью 10700 МГц особенно дорогая, а её выпуск пока идёт малыми партиями, отметил Цзян. Он добавил, что владельцы таких устройств стали одними из первых в мире, кто получил память нового поколения. Но компания активно работает над увеличением поставок.

Тем, кто нуждается только в большом объёме памяти, Цзян рекомендовал обратить внимание на версию 16 ГБ + 1 ТБ, которая скоро появится в продаже.