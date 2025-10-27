Ученый раскрыл тайну зеленого свечения над Москвой

Ученый Олег Угольников заявил, что зеленое свечение над Москвой — это болид. Об этом сообщает «Абзац».

Напомним, что утром 27 октября жители Москвы и Подмосковья стали сообщать о необычном ярком объекте, который пролетел по небу, оставляя за собой огненный след. Некоторые смогли запечатлеть его на камеру.

«Если видео подлинное, то это болид — яркий метеор, результат вторжения в атмосферу крупного тела. Это фактически свечение самой атмосферы, нагретой в результате пролета сквозь нее тела», — прокомментировал явление Угольников.

Яркий объект заметили в небе Подмосковья

Он добавил, что в теории остатки метеорита могли упасть на Землю, но вероятность такого крайне мала — зачастую такие объекты полностью сгорают по пути.