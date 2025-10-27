«Радиостанция Судного дня» передала ранее не звучавшее загадочное слово

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новое сообщение — слово «семень». Информация об этом появилась в Telegram-канале «УВБ-76 Логи».

По информации канала, в 12.54 по мск радиостанция передала в эфир сообщение: «НЖТИ 06952 СЕМЕНЬ 3995 2030». Судя по данным канала, раньше это слово не звучало в передачах радиостанции.

«Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения

УВБ-76 — военная радиостанция, которая начала вещание в 1976 году. Ее истинное предназначение до сих пор неизвестно. Она регулярно передает в эфир сообщения, расшифровка которых остается тайной.

В прошлый раз УВБ-76 была активна 23 октября. Тогда в эфире прозвучали слова «негропотоп», «гречневик» и «клинобоец». 20 октября она также передала три сообщения: в них были слова «донкихот», «дырокол» и «посаженый».