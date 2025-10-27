В США обнаружили редчайшие окаменелости древних акул

Палеонтологи сделали удивительное открытие. В США, в Мамонтовой пещере, расположенной в Кентукки, а также пещере в Алабаме, нашли окаменелости акул.

Из-за высокой влажности и стабильной температуры останки древних хищников сохранились в удивительном состоянии — вместе с отпечатками кожи и даже следами внутренних органов.

Как отмечают палеонтологи, акулы, чьи окаменелости были обнаружены в пещерах, принадлежат двум характерным видам каменноугольного периода. ЯУ них были массивные челюсти, удлинённые тела, покрытые чешуей.

Это были быстрые и выносливые охотники, способные мгновенно атаковать добычу.

Ученые считают, что останки сохранились в хорошем виде благодаря тому, что в пещеры не поступали свет и кислород.

Теперь им предстоит изучить окаменелости, чтобы больше узнать о представителях данного вида.

Ранее сообщалось, что в Китае нашли окаменелости нового вида динозавров. Также ученые идентифицировали новый род и вид древней морской рептилии.