iPhone 18 Pro может получить спутниковую связь 5G от Илона Маска

Некоторые модели iPhone, которые выйдут в следующем году, могут получить поддержку полноценного спутникового интернета стандарта 5G. Согласно сообщению от The Information, компания Apple планирует внедрить возможность подключения к сетям 5G, не привязанным к наземной инфраструктуре, включая спутниковые системы, в своих будущих смартфонах, начиная уже со следующего года. Это потенциально обеспечит устройствам полный доступ к интернету через спутник.

Если эти прогнозы сбудутся, то первыми моделями с поддержкой полноценного 5G через спутник станут, вероятно, iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и долгожданный складной iPhone. Выход стандартной модели iPhone 18 с этой функцией может состояться позднее, в марте 2027 года.

Важно отметить, что на данный момент не существует коммерческой услуги, предоставляющей полноценный 5G интернет напрямую на смартфон через спутник. Имеющиеся на iPhone 14 и более новых моделях спутниковые функции Apple ограничены экстренным вызовом SOS, приложениями «Локатор» и «Сообщения», а также помощью на дороге. Сервис Starlink, предлагаемый в партнерстве с T-Mobile, также имеет ограничения по функционалу и приложениям. Обе существующие системы требуют прямой видимости неба.

Следует отметить, что iPhone уже способен обеспечивать высокую скорость интернет-соединения через спутник, но это требует использования отдельной спутниковой антенны Starlink, которая создает локальную сеть Wi-Fi. В США услуги Starlink с разными пакетами данных стоят от $50 в месяц (примерно 4000 руб. по курсу на 27 октября 2025 года, – «Газета.Ru») за 50 ГБ до $165 (около 13 тыс. руб.) за неограниченный доступ, а портативная антенна Starlink Mini продается за $299 (23,6 тыс. руб.). Долгосрочная цель Apple, по всей видимости, заключается в обеспечении прямого доступа к полному 5G через спутник без необходимости во внешнем оборудовании.

В настоящее время Apple сотрудничает с компанией Globalstar для реализации «спутниковых функций», в то время как Starlink принадлежит SpaceX. Аналитики отмечают четыре косвенных признака, которые могут указывать на возобновление переговоров о партнерстве между Apple и SpaceX, несмотря на прошлые разногласия между технологическими гигантами.

Среди этих признаков – появившаяся у SpaceX поддержка того же радиочастотного спектра, который использует Apple, а также слухи о возможной продаже Globalstar за крупную сумму. Кроме того, в последнем квартальном отчете Globalstar содержится предупреждение о серьезных финансовых последствиях в случае потери ключевого клиента, которым, как предполагается, является Apple. При этом остается неясным, смогут ли Apple и Илон Маск окончательно урегулировать прежние противоречия.