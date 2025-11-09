Шесть удивительных фактов о ядах, которые вы точно не знали

Многие яды используются в медицине, встречаются в еде и даже производятся нашим собственным организмом. «‎Рамблер» собрал шесть удивительных фактов, которые меняют привычное представление о токсичных веществах.

© Firn/iStock.com

1. Самый сильный яд в мире используется в косметологии

Ботулотоксин считается одним из самых токсичных веществ природного происхождения. Смертельная доза для человека оценивается примерно в один нанограмм на килограмм массы тела при внутривенном введении. В высоких дозах токсин вызывает паралич дыхательных мышц и остановку дыхания.

Однако в микродозах он применяется в медицине и косметологии: используется для лечения мышечных спазмов, мигреней и разглаживания мимических морщин (ботокс). Токсин вырабатывается бактерией Clostridium botulinum, которая также является возбудителем опасного пищевого отравления — ботулизма.

2. Некоторые яды действуют не сразу, а через годы

Ряд токсичных веществ может оказывать отложенное воздействие, накапливаясь в тканях организма. К таким ядам относятся, например, соли таллия и мышьяка. Первые симптомы отравления проявляются спустя время и постепенно усиливаются: наблюдаются слабость, выпадение волос, неврологические нарушения, боли и паралич. Это делает подобные яды трудными для своевременной диагностики. В прошлом медленнодействующие токсины часто применялись в преступных целях именно из-за того, что отравление не выглядело мгновенным.

Переживут ли тараканы ядерную войну

3. Яд можно получить при производстве касторового масла

Рицин — высокотоксичный белковый яд, который получают из жмыха семян клещевины (Ricinus communis). Само касторовое масло, прошедшее правильную очистку, безопасно, однако оставшийся после переработки жмых содержит рицин. Токсин блокирует синтез белка в клетках, что приводит к их гибели и отказу жизненно важных органов. Смертельной может оказаться доза в несколько миллиграммов. Одним из наиболее известных случаев применения рицина является убийство болгарского диссидента Георгия Маркова в 1978 году — яд был введен с помощью модифицированного зонта.

4. В малых дозах яд может стать лекарством

Принцип, сформулированный Парацельсом, гласит: «Все — яд, и ничто не лишено ядовитости; только доза делает вещество безвредным». Эта концепция лежит в основе фармакологии. Многие лекарственные препараты являются токсичными при превышении дозировки. Например, сердечные гликозиды из растения наперстянка в больших количествах смертельны, но в контролируемой дозе применяются при сердечной недостаточности. Производные змеиного яда используются в кардиологии и неврологии, а некоторые токсичные вещества морских организмов входят в состав сильнодействующих обезболивающих.

5. В Древней Индии «ядовитыми делали женщин»

В древнеиндийских текстах, включая трактат «Артхашастра» Каутильи (III–II вв. до н. э.), описывается существование «вишаканий» — «ядовитых дев». По преданию, таких девочек с раннего возраста давали микродозы различных ядов, чтобы их организм вырабатывал устойчивость. Считалось, что после длительной адаптации их слюна, пот и даже прикосновения могли быть опасными для других.

Предполагается, что «вишаканья» могли использоваться в качестве средства политических устранений, например через отравление поцелуем. Историки расходятся во мнениях относительно реальности существования таких женщин: одни считают их реальным инструментом власти, другие — мифом и элементом устрашения.

6. Некоторые яды производит сам человеческий организм

В процессе метаболизма образуется аммиак — ядовитое соединение, избыток которого может привести к нарушению работы мозга и печени. Обычно печень превращает его в мочевину и выводит из организма, но при заболеваниях этот механизм может нарушаться, что приводит к токсическому воздействию на нервную систему.

Также организм может продуцировать сероводород — газ с характерным запахом «протухших яиц», который в больших дозах опасен и может блокировать клеточное дыхание. В малых количествах он участвует в регуляции сосудистого тонуса, но при его чрезмерном накоплении развивается интоксикация.

Ранее мы писали, что будет с мозгом, если мы перестанем зевать.