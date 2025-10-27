В Финляндии нашли наскальные рисунки возрастом 5000 лет

На скалистых берегах озера Йовеси в Ристиине неподвижно стоит лось, нарисованный красной охрой около пяти тысяч лет назад. Эта фигура входит в состав крупнейшей коллекции наскального искусства Северной Европы — рисунков Астувансалми.

Современные технологии позволили исследователям выявить, что под слоями времени, мха и выветренного камня скрыто еще множество изображений.

Визуализация прошлого

До недавнего времени археологи знали о примерно 80 рисунках на Астувансалми. Новый проект, возглавляемый Школой компьютерных наук Университета Восточной Финляндии, значительно расширяет возможности наблюдения.

«Мы только начали, а уже выявили три потенциально новых фигуры. Используем технологию визуализации, которой еще несколько лет назад просто не существовало», — говорит координатор проекта Вейкко Миеттинен.

Команда применяет гиперспектральные камеры, способные распознавать тончайшие вариации красных пигментов и определять их химический состав.

«Мы можем отделить разные оттенки и понять, сколько смесей использовали древние художники. Технология превращает сложные вычисления в инструмент для археологии», — объясняет Миеттинен.

Цифровой двойник скалы

Для точной фиксации рисунков Астувансалми используются несколько технологий. Панорамные снимки с GigaPan и 3D-сканирование Matterport создают детализированную модель, а система из трех камер на выдвижной штанге собирает данные о поверхности. Все изображения загружаются на облако, формируя цифровую копию скалы.

«Раньше камеры могли фиксировать только три цвета, теперь гиперспектральные регистрируют сотни длин волн», — говорит специалист по 3D-моделированию Рами Саарикорпи.

С помощью технологии 3D-визуализации гауссовых брызг можно построить точную модель и определить положение каждого следа пигмента.

Воссоздание древнего ландшафта

Используя игровые движки, исследователи воссоздают уровень воды в системе озер Сайма, который был значительно выше пять тысяч лет назад.

«Подняв поверхность воды до ее древнего уровня, мы видим, где могли находиться художники — в лодках или на льду — и предсказываем новые места рисунков», — объясняет Миеттинен.

Подобные методы уже помогли изучить финские памятники в Вярикаллио и Сараакаллио, что дает надежду найти ранее неизвестные изображения.

Искусственный интеллект в археологии

В проект вовлечен искусственный интеллект. Дмитрий Семенов из Университета Восточной Финляндии обучает нейронные сети распознавать повторяющиеся формы на камнях.

«Машинное обучение позволяет выявлять закономерности и, возможно, отличить „почерк“ разных художников», — говорит он.

Ученые отмечают, что технологии дают бесценный инструмент для анализа и сопоставления мотивов с другими древними памятниками, включая Альту в Норвегии и Мурманск в России.

Эрозия, ветер и вода угрожают этим рисункам.

«Оцифровка сохраняет изображения для будущих поколений и делает их доступными не только тем, кто может лично посетить скалу», — подчеркивает Семенов.

Виртуальная реставрация открывает доступ к музейной аудитории по всему миру. В Мурманском областном краеведческом музее посетители уже исследуют подводный мир с помощью VR-гарнитур, оставляя цифровые «отпечатки» рук — как когда-то делали древние художники на камнях.

На протяжении тысячелетий люди оставляли свои следы на камнях — от лосей финских охотников-собирателей до резных фигур на берегах Белого моря. Каждое изображение рассказывает о вере, идентичности и связи с природой.