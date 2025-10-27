Xiaomi выпустила умное одеяло

Xiaomi выпустила новое умное электроодеяло Mijia. Новинка поддерживает управление через приложение Mi Home с настройкой включения и выключения по расписанию, температуры и режима удаления пылевых клещей. Стартовая цена устройства составляет 175,1 юаня (около 1 960 рублей).

© Xiaomi

Одеяло изготовлено из мягкого, приятного на ощупь материала и оснащено двойной спиральной нагревательной системой мощностью 80 Вт. По заявлению Xiaomi, нагревательные элементы практически не ощущаются под тканью.

© Xiaomi

© Xiaomi

Для безопасности предусмотрены восемь степеней защиты, включая защиту от перегрева, короткого замыкания, перегрузки, поражения током и даже молний. Есть также функция автоматического перехода в спящий режим.

Кроме того, одеялом можно управлять голосом через ассистента XiaoAi, а также удалённо — например, включить подогрев перед сном.