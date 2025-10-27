Xiaomi выпустила умное одеяло, способное уничтожать клещей
Xiaomi выпустила новое умное электроодеяло Mijia. Новинка поддерживает управление через приложение Mi Home с настройкой включения и выключения по расписанию, температуры и режима удаления пылевых клещей. Стартовая цена устройства составляет 175,1 юаня (около 1 960 рублей).
Одеяло изготовлено из мягкого, приятного на ощупь материала и оснащено двойной спиральной нагревательной системой мощностью 80 Вт. По заявлению Xiaomi, нагревательные элементы практически не ощущаются под тканью.
Для безопасности предусмотрены восемь степеней защиты, включая защиту от перегрева, короткого замыкания, перегрузки, поражения током и даже молний. Есть также функция автоматического перехода в спящий режим.
Кроме того, одеялом можно управлять голосом через ассистента XiaoAi, а также удалённо — например, включить подогрев перед сном.