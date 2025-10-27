Китай запустит "искусственное солнце" в 2027 году

ТАСС

Китайские ученые завершат в 2027 году работу над созданием мощной термоядерной установки BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), названной специалистами "искусственным солнцем".

Китай запустит «искусственное солнце»
© Global Look Press

Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Завершение строительства экспериментального сверхпроводящего токамака с горящей плазмой запланировано на 2027 год", - написала Мао Нин в Х.

По ее словам, он может стать первой в мире подобной установкой, генерирующей электроэнергию.

Проект разработан Институтом физики плазмы Китайской академии наук. Он находится в административном центре восточной китайской провинции Аньхой, городе Хэфэй.

В основе компактной термоядерной установки лежит основание Дьюара, функционирующее как гигантский высоковакуумный термос. Основание весит более 400 тонн, имеет диаметр 18 м и высоту 5 м. Оно оснащено сверхпроводящими магнитами, которые должны работать при температуре минус 269 градусов Цельсия, чтобы удерживать горящую плазму из дейтерия и трития.

В Китае несколько проектов имеют неофициальное название "искусственное солнце". Ранее так же именовали ядерную термоядерную установку EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) - экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак. В начале 2025 года в ходе последнего эксперимента EAST продемонстрировал непрерывную работу плазмы при высокой температуре в течение 1066 секунд, что стало самым продолжительным временем работы такого рода устройства в мире.