Глава Huawei назвал невероятно сложным создание собственной ОС

Huawei опубликовала видео, где генеральный директор подразделения потребительской электроники Хэ Ган пообщался с пользователями. Отвечая на вопрос о возможных новых складных смартфонах, Ган намекнул, что компания готовит ещё более инновационные устройства, не раскрыв подробностей.

Говоря о трудностях, топ-менеджер подчеркнул, что за более чем 20 лет работы над продуктами никогда не сталкивался с такими вызовами, как при создании собственной операционной системы HarmonyOS и экосистемы приложений. По его словам, последние два года стали самыми сложными, но команда продолжает упорно работать.

Хэ Ган подчеркнул, что Huawei будет развивать инновации и экосистему, несмотря на все сложности.