В России создали систему самоуничтожения для защиты информации
Холдинг «Росэл» (входит в «Ростех») создал систему самоуничтожения печатных плат электронного оборудования, которая защитит от несанкционированного доступа к информации. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.
Отмечается, что новое решение повысит информационную безопасность специальной техники. Система обеспечит дистанционное и управляемое повреждение определенных участков плат бортовых компьютеров.
«В случае форс-мажорных обстоятельств по определенному алгоритму слаботочным сигналом подается команда элементу печатной платы и ее участок физически выгорает», — рассказали в «Ростехе».
В госкорпорации отметили, что самоуничтожение оборудования исключает несанкционированный доступ к закрытой информации.
В мае стало известно, что «Росэл» завершил испытания новой модификации радиостанции шестого поколения, которая создана для бронетехники.