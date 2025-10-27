В Ubuntu 25.10 нашли баг, мешающий системе устанавливать обновления

Canonical сообщила о проблеме в Rust-версии пакета uutils, входящей в состав Ubuntu 25.10. Из-за ошибки система перестаёт автоматически применять доступные обновления — это затрагивает как облачные и контейнерные сборки, так и настольные и серверные редакции.

Проверить, есть ли у вас уязвимая версия, можно командой:

dpkg -l rust-coreutils

Если установлена версия 0.2.2-0ubuntu2.1 или новее — всё в порядке. Более ранние варианты остаются подвержены сбою.

Исправить проблему можно вручную, запустив обновление:

sudo apt install --update rust-coreutils

После этого система снова сможет автоматически проверять и устанавливать обновления.

Библиотека rust-coreutils — часть проекта по «окислению» Ubuntu, начатого с версии 25.10. Canonical постепенно заменяет классические GNU-утилиты на реализованные на Rust инструменты вроде uutils и sudo-rs, чтобы протестировать их надёжность и производительность перед выпуском следующей LTS-версии, запланированной на апрель 2026 года.

Напомним, в сентябре мы писали, что Ubuntu откажется от классического sudo в пользу новой версии на Rust.