В Турции найден бронзовый бюст египетской богини Исиды

Археологи, раскопавшие некрополь древнего города Сатала на северо-востоке Турции, обнаружили бронзовый бюст Исиды. Высота артефакта составляет около 20 сантиметров, он отделен от основания, но при этом сохранил все мелкие детали. О находке сообщил портал Türkiye Today.

Доктор Элиф Явуз Чакмур, руководитель раскопок и специалист по археологии Технического университета Карадениз, отмечает:

«Это удивительное и очень важное открытие. Мы знаем, что солдаты поклонялись Митре и Двенадцати Богам, но присутствие Исиды показывает, насколько гибкими были религиозные практики армии и как восточные божества проникали в римский мир».

Детали бюста

Фигура изображает Исиду на трехногом основании, напоминающем цветок с тремя лепестками. На голове богини видны два колосья, символизирующие плодородие, а плечи покрыты шалью с кисточками, завязанной спереди. Стиль отражает греко-римскую традицию передачи египетских образов. Археологи отмечают высокую степень сохранности бронзы: все рельефные элементы, включая мелкие складки одежды и детали ног, сохранились без повреждений.

Бюст проходит реставрацию, после чего будет выставлен в Городском музее Гюмюшхане. Металлургический анализ позволит определить происхождение сплава и технологию изготовления, а стилистический — точный период создания и возможное место производства.

Сатала и римская армия

Сатала располагалась недалеко от деревни Садак и служила штаб-квартирой XV Аполлинского легиона. Основанная в I веке н. э., она была одновременно военной базой и административным центром, соединяя Каппадокию, Анатолию и побережье Черного моря. Недавние раскопки выявили кладбища легионеров, остатки укреплений и многочисленные римские военные артефакты, что подтверждает важность Саталы как одной из наиболее сохранившихся гарнизонных баз на востоке империи.

По словам Чакмур, бюст Исиды — первый такой артефакт, найденный в Сатале с 1870-х годов, когда была обнаружена статуя Афродиты.

«Это редкая находка, которая дает представление о духовной жизни солдат и уровне культурного обмена на границе империи», — отметила она.

Египетский культ в римском мире

Культ Исиды возник в Египте как символ материнства, магии и плодородия, и после присоединения Египта к Риму в 30 году до н. э. быстро распространился по всей империи. Среди солдат и торговцев она была особенно популярна, а ее изображения встречались в гарнизонах и храмах. Найденный в Сатале бюст мог принадлежать офицеру или легионеру, который лично почитал Исиду, что подчеркивает смешение египетских и римских традиций на территории Анатолии.

Бюст Исиды не только расширяет представления о религиозной жизни легионеров, но и является свидетельством глубоких культурных связей между Египтом и восточными регионами Римской империи. Археологи считают, что подобные находки помогают понять, как солдаты переносили привычки и верования из разных регионов и адаптировали их в новом окружении.

