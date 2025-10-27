Японская YKK «переизобрела» застежку-молнию

Японская YKK “переизобрела” застёжку-молнию

Ferra.ru

YKK из Японии впервые за более чем 100 лет изменила классическую конструкцию. Новый тип молнии, получивший название AiryString, полностью лишён тканевых лент по бокам зубцов.

© YKK

По словам вице-президента компании Масару Нисидзаки, идея возникла в 2017 году в сотрудничестве с производителем швейных машин JUKI. AiryString не только “улучшает внешний вид и ощущение одежды”, как сообщает компания, но и снижает воздействие на окружающую среду — для её производства требуется меньше материалов, воды и энергии. YKK также предлагает вариант, полностью изготовленный из переработанных материалов.

© YKK

Ряд брендов, включая The North Face, Descente Japan и Earthletica, уже начали тестировать новую технологию. Хотя массовое внедрение потребует специальных швейных машин.