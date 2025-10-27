OpenAI начала работу над ИИ для создания музыки

После успеха ChatGPT и видеогенератора Sora компания OpenAI приступила к разработке искусственного интеллекта, способного создавать музыку по текстовым и аудиоподсказкам.

Как сообщает The Information, OpenAI уже сотрудничает со студентами Джульярдской школы, которые помогают аннотировать музыкальные партитуры — данные, необходимые для обучения модели.

По словам источников, компания обсуждает возможности ИИ, который сможет добавлять, например, гитарное сопровождение к вокальной дорожке или создавать саундтреки для видео и рекламы.

В будущем это может стать инструментом для креаторов и маркетологов, способным генерировать джинглы, мелодии и музыкальные стили под заданный пример.

OpenAI уже экспериментировала с музыкой ранее — с моделями MuseNet (2019) и Jukebox (2020), но они не интегрированы в ChatGPT.

Новый проект, вероятно, станет ответом на решения конкурентов вроде Google Lyria, Suno и Udio, и может быть реализован как отдельное приложение или функция внутри ChatGPT или Sora.