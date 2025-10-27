Монгольский космонавт рассказал о жизни в космосе

Герой Советского Союза и первый космонавт Монголии Жугдэрдэмидийн Гуррагча поделился своими наблюдениями о жизни в космосе, включая особенности питания, обонятельных ощущений, эмоций на напряжённых этапах миссии и многое другое.

Он отметил нехватку некоторых продуктов в условиях невесомости, а также описал специфику сновидений космонавтов и первые впечатления после посадки.

Гуррагча подчеркнул в беседе с life.ru важность ответственности экипажа как на взлёте, так и при посадке. Эти моменты требуют максимальной сосредоточенности и профессионализма. Перед стартом тщательно проверяются все системы, а по возвращении автоматика контролирует ключевые этапы посадки. Экипаж должен быть готов оперативно вмешаться в случае возникновения непредвиденных ситуаций, что предъявляет высокие требования к квалификации командира.

В отношении питания Гуррагча отметил, что запас сушёного мяса оказался недостаточным. Он выразил желание иметь более разнообразный и питательный рацион. Это подчёркивает необходимость разработки сбалансированного меню для длительных космических миссий.

Сновидения космонавтов разнообразны и зависят от индивидуальных особенностей. Гуррагча часто видел сцены из домашней жизни, что подчёркивает важность психологической поддержки и создания условий для ментального здоровья экипажа.

Несмотря на усилия по минимизации запахов, открытие клапана выравнивания давления на высоте около 5,5 километров позволяет ощутить свежий запах Земли. Этот «загорелый» аромат вызывает у космонавтов чувство близости к родной планете.