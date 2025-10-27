Что делать в случае утопления смартфона: методы спасения

Сушка телефона с помощью риса, актуальная для кнопочных телефонов прошлого, совершенно неэффективна для современных смартфонов.

Если ваш гаджет случайно оказался в воде, действовать нужно быстро и правильно.

Пошаговая инструкция по спасению смартфона:

Немедленно отключите питание: Первая и самая важная реакция – не включать телефон, чтобы проверить его работоспособность, даже если экран кажется исправным. Если телефон был на зарядке, немедленно отключите его от сети. Любая искра может привести к необратимым повреждениям. Извлеките все съемные элементы: Сразу же достаньте SIM-карту, карту памяти, наушники, кабели и любые другие аксессуары. Снимите чехол – даже водонепроницаемые модели могут пропускать внутрь влагу. Чем быстрее вы это сделаете, тем выше шанс спасти данные и контакты. Аккуратно промокните: Ни в коем случае не трясите телефон, не используйте фен или горячий воздух, не хлопайте по корпусу. Эти действия только загонят влагу глубже. Аккуратно промокните устройство безворсовой тканью или салфеткой, не надавливая. Используйте современные осушители: Истории про рис остались в прошлом. Современные смартфоны эффективно сушат специальные пакеты с силикагелем, которые можно приобрести на маркетплейсах или в магазинах электроники. Поместите телефон и все извлеченные компоненты в герметичный пакет с осушителем минимум на 24-48 часов. Избегайте нагрева: Не кладите телефон на батарею, не сушите на солнце и, тем более, не пытайтесь использовать микроволновку. Нагревание может привести к деформации корпуса, выгоранию дисплея и необратимой порче внутренних компонентов. Терпение – залог успеха: Самое сложное – не включать телефон в течение как минимум 24 часов, а лучше 48 часов, даже если кажется, что он полностью высох. Включение влажного устройства чревато коротким замыканием. Когда нужна помощь специалиста: Если после просушки телефон не включается, на экране появились разводы или пятна, корпус сильно нагревается, чувствуется запах гари, или устройство издает посторонние звуки, немедленно обратитесь в сервисный центр. Промедление может привести к необратимой коррозии. Остерегайтесь коррозии: Помните, что даже если телефон заработал, внутри может развиваться коррозия, которая проявится через некоторое время. Для подстраховки покажите устройство специалисту через несколько дней после "оживления". В сервисе могут обработать платы специальными составами, что значительно увеличит шансы на долгую работу устройства. Особенности современных смартфонов: OLED-экраны особенно чувствительны к влаге и неправильной сушке. Попытки высушить их горячим воздухом могут привести к появлению трудноустранимых дефектов.

Профилактика

Самый надежный метод – избегать контакта телефона с водой. Используйте водонепроницаемые чехлы и не берите смартфон в ванну, на пляж или в дождь, передает дзен-канал "Pochinka_blog".