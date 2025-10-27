В Италии нашли саркофаг с сохранившейся мумией

В Италии ученые нашли саркофаг с мумией, которая сохранилась в удивительно хорошем состоянии. Открытие сделали во время изучения «Гробницы Цербера», расположенной на территории, богатой археологическими памятниками, в итальянском городе Джульяно недалеко от Неаполя.

Предварительно, саркофаг был запечатан 2 000 лет назад и не вскрывался до наших дней. Внутри ученые обнаружили мумию, которая сохранилась в удивительно хорошем состоянии.

Как сообщает издание Indian Defence Review, тело, лежащее лицом вверх, было тщательно завернуто в саван и окружено многочисленными погребальными предметами, включая сосуды с благовониями и инструменты для омовения.

Сохранность мумии обеспечили климат, минерализовавшийся саван, а также крема, которыми было обработано тело.

Ученые выяснили, что они содержат мари и полынь. Кроме того, в гробнице нашли пыльцу и другие органические материалы.

пыльца и другие органические материалы, проливают свет на сложные методы бальзамирования, использовавшиеся в древности.

Артефакты, найденные в саркофаге, указывают на то, что погребенный, скорее всего, принадлежал к высшему сословию и, возможно, был человеком, для которого изначально и строился этот мавзолей.

