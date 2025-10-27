Китайские флагманы обогнали iPhone и Galaxy по качеству фото

Издание Gizmochina представило новый рейтинг камерофонов, в котором китайские флагманы впервые обошли Apple и Samsung по качеству фото.

© Ferra.ru

По данным экспертов, именно Vivo, Oppo, Xiaomi и HONOR сегодня задают темп развития мобильной фотографии, предлагая решения, близкие к уровню профессиональных камер.

Современные китайские смартфоны выделяются крупными сенсорами, мощными телеобъективами с зумом до 30x без потери качества, системой оптической стабилизации и продвинутыми алгоритмами постобработки.

Среди лучших камер отмечены Vivo X300 Pro с модулем на 200 Мп и оптикой Zeiss, Oppo Find X9 Pro с уникальной цветопередачей и Xiaomi 15 Ultra с 1-дюймовым сенсором и комплектом макрообъективов.

При этом iPhone 17 Pro по-прежнему лидирует по видео, а Samsung Galaxy S25 Ultra остается универсальным выбором. Но, как отмечает Gizmochina, в 2025 году главные инновации в мобильной съемке происходят именно в Китае.