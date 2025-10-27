В России сняли на фото редкую комету, прилетающую раз в 1350 лет

Житель Свердловской области смог снять на фото редкое астрономическое явление - пролетавшую на максимально близком расстоянии от Земли комету C/2025 A6 (Lemmon).

© Соцсети

По словам Александра Краснова, этот космический объект "по сравнению с прошлогодней кометой Atlas совсем маленький и тусклый".

"Разглядеть ее удалось только через фотоаппарат", - написал он в соцсети.

Также опубликовано фото кометы, которая направляется к Солнцу со скоростью примерно 75 километров в секунду.

Комета C/2025 A6 (Lemmon) привлекла внимание ученых своей необычной траекторией, высокой концентрацией углекислого газа, а также повышенным содержанием никеля. Такие параметры встречаются крайне редко.

Астрономы уже назвали данное небесное тело уникальным объектом для изучения.

Комета C/2025 A6 видна над всей Россией, но лучшие условия для наблюдения за ней - на севере страны.

В прошлый раз комета приближалась так близко к Земле еще в седьмом веке.