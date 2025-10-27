В Германии взорвали крупнейшую АЭС ради новой энергетики

На крупнейшей атомной электростанции Германии в Гундреммингене произошёл управляемый взрыв, в результате которого были разрушены обе градирни высотой 160 метров. Об этом сообщает немецкий Telegram-канал NiUS.

© Ferra.ru

АЭС расположена в Баварии, и местные власти рассматривают произошедшее как завершение ядерной эры и начало новой страницы в истории энергетики страны.

Но с властями не согласны авторы сообщения. По их словам, взрыв станции подчёркивает экономическую нецелесообразность подобных решений с далеко идущими последствиями. Также авторы сослались на мнения подписчиков, один из которых подчеркнул, что разрушение градирен можно по трагичности можно сравнить с уничтожением талибами статуи Будды.