Rollme представила недорогое умное кольцо с вибрацией

Rollme представила смарт-кольцо Rollme Vibe. Устройство выполнено из прочной микрокристаллической нанокерамики, устойчива к царапинам и коррозии, и имеет защиту от воды до 5ATM.

© Rollme

Rollme Vibe оснащено вибромотором, который уведомляет о звонках, сообщениях, напоминаниях и активности. Кольцо также напоминает о необходимости пить воду и принимать лекарства. Сенсорная поверхность позволяет управлять музыкой, камерой и электронными книгами.

© Rollme

Благодаря встроенным датчикам и алгоритмам на основе ИИ, кольцо отслеживает сердечный ритм, уровень кислорода в крови (SpO₂), вариабельность сердечного ритма, качество сна, температуру кожи и даже “баланс настроения”. Кроме того, оно предлагает напоминания о менструальном цикле, советы по восстановлению после тренировок и SOS-функцию.

Аккумулятор держит до семи дней, портативный зарядный кейс увеличивает время работы до 60 дней. Смарт-кольцо доступно в двух цветах — Mineral Gray и Moonlight White, в семи размерах (7–13). Цена составляет $79,99.