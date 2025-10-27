В Хабаровском крае нашли новый объект древнего наскального искусства

Археологи из Гродековского музея сделали сенсационное открытие - они обнаружили новый объект древнего наскального искусства.

Как сообщили в министерстве культуры Хабаровского края, археологи провели разведку на реке Хор района имени Лазо. Они отправились туда проверить сведения, поступившие от жителей села Бичевая о наличии наскальных рисунков. Информация подтвердилась - найдена небольшая писаница, выполненная красной охрой. Она состоит из трех рисунков. Две личины похожи на петроглифы Сикачи-Аляна, третье изображение - ряд параллельных линий.

Вблизи от найденных рисунков обнаружено небольшое древнее городище. Предварительно, поселение относится к раннему железному веку.

Ученые считают, что объект уникален. В подобной манере на территории Восточного Приамурья выполнена лишь Сукпайская писаница.