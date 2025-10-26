В Нью-Йорке в 1955 году при строительстве туннеля рабочие обнаружили загадочный предмет — металлический шар яйцеобразной формы. Артефакт был выполнен из редких сплавов и покрыт веществом, напоминающим современное синтетическое стекло. Внутри капсулы находилось послание, датированное 2317 годом, пишет ИА "Ель".

Текст, содержащий как знакомые буквы, так и неизвестные символы, представлял собой предостережение будущим поколениям. Авторы обращения утверждали, что их сообщение содержит ключ к спасению Земли. Особую тревогу вызвало прямое указание на угрозу от развития биомеханики и искусственного интеллекта, способных привести к гибели человечества.

Обнаружена опасная способность искусственного интеллекта развивать свой собственный "инстинкт выживания"

Эта находка продолжает будоражить научное сообщество. Одни специалисты рассматривают артефакт как возможное доказательство путешествий во времени. Другие полагают, что это послание от наших потомков, пытающихся предупредить современников о глобальной катастрофе.

Независимо от происхождения, металлическая капсула остается одной из самых таинственных находок прошлого века, заставляя задуматься о будущем технологий.