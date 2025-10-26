Nike представила куртку Therma-FIT Air с воздухом вместо утеплителя

Компания Nike представила ряд инновационных продуктов, включая систему обуви с электроприводом под названием Project Amplify и новую спортивную одежду с улучшенной вентиляцией. При этом среди новинок особое внимание СМИ привлекла надувная куртка Therma-FIT Air Milano, позволяющая спортсменам регулировать температуру тела, не снимая и не надевая дополнительные слои одежды. Об этом сообщает издание The Verge.

Куртка Nike Therma-FIT Air Milano использует многолетний опыт компании в применении воздушных камер для улучшения амортизации в обуви. Она изготовлена из мягкого, но прочного двухслойного композитного ламината, который можно надуть или сдуть за считанные секунды.

По данным Nike, при наполнении воздухом мини-компрессором куртка лучше удерживает тепло тела, обеспечивая дополнительную изоляцию, а в сдутом состоянии она согревает примерно как легкая толстовка. В отличие от традиционных пуховиков, наполненных пухом или синтетическим утеплителем, Air Milano легче сжимается и упаковывается в сумку или чемодан во время путешествий.

Nike пока не объявила, будет ли куртка доступна широкой публике и какова будет ее стоимость. Однако первая публичная демонстрация состоится во время зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане, где ее наденут спортсмены команды США в рамках церемониальных наград.

Стоит отметить, что это не первое появление подобной технологии: в 2008 году Nike уже выпускала надувную куртку ACG Airvantage, которую нужно было надувать как воздушный шар.