Археологи нашли кельтский инструмент для трепанации черепа

На территории поселения Лысая Гора в Мазовии археологи обнаружили находку, которая может изменить представления о ранней кельтской культуре в Центральной Европе. Команда под руководством доктора Бартломея Качиньского из Государственного археологического музея в Варшаве нашла редкий инструмент для трепанации черепа, а также свидетельства местного чугунного литья, сообщает портал Nauka w Polsce.

Исследования проводятся совместно со специалистами Археологического факультета Варшавского университета. Ученые уже два сезона изучают культурный слой поселения, связанного с западнобалтийской курганной культурой — здесь всн больше признаков того, что в этих местах временно жили кельты.

Необычная находка врача-друида

Весной археологи наткнулись на небольшой железный предмет, поначалу не вызывавший особого интереса. Лишь после изучения специализированной литературы стало ясно: это инструмент для трепанации черепа, операции, при которой в кости головы просверливали отверстие. Такие предметы известны всего по нескольким кельтским памятникам в Европе — в Румынии, Хорватии и Австрии.

«Это еще более редкая находка, чем кельтский шлем, который мы нашли в прошлом году. Форма инструмента напоминает скальпель: одно лезвие переходило в острый шип, а ручка была деревянной»», — рассказал доктор Качиньский.

Ученые предполагают, что среди прибывших сюда кельтов мог быть человек, занимавшийся лечебными практиками — возможно, друид или целитель, владевший траволечением и простыми хирургическими приемами. Его работа, по словам археологов, могла совмещать элементы медицины и ритуала: операции нередко имели магический смысл, направленный на «освобождение» духа болезни.

Кельты с кузнецом и лекарем

В северо-восточной части поселения археологи нашли фрагменты шлаков и железную наковальню, что говорит о местной переработке металла. Такие находки указывают на то, что на Лысой Горе могли работать кузнецы, изготавливавшие инструменты и оружие прямо на месте.

«Мы нашли куб, вбитый в ствол дерева, на котором ковали небольшие изделия. Это доказывает, что часть железных предметов создавалась здесь же», — пояснил Качиньский.

По мнению исследователей, поселение представляло собой временный лагерь кельтской группы, которая двигалась по торговому пути, соединявшему юг Европы с Балтикой. Люди принесли с собой ремесленные знания и навыки, включая металлургию и медицину.

Обнаружены укрепления и следы обжитости

Археологи выявили остатки оборонительных сооружений: южная часть городища была защищена частоколом и рвом, тогда как северная имела лишь легкое ограждение, вероятно, предназначенное для защиты от животных.

«Жизнь общины сосредотачивалась на южном холме. Он был укреплен значительно лучше, и именно там мы находим наибольшее количество находок», — рассказал ученый.

Кроме медицинского инструмента, в ходе раскопок были обнаружены фибулы, наконечник копья, железный топор, а также элементы конской упряжи — пряжки и мундштуки. Все это указывает на высокий уровень ремесленного мастерства и развитую структуру общества.

Первые раскопки на Лысой Горе проводились еще в 1970–1980-х годах, но затем объект был заброшен.

«Мы хотим, чтобы каждый мог увидеть это место и узнать о кельтской истории Мазовии. На тропе появятся стенды с объяснениями и фотографиями находок», — отметил доктор Качиньский.

По словам исследователей, новое открытие показывает, насколько разнообразной была жизнь кельтов — народа, способного сочетать врачевание, ремесло и науку задолго до появления университетов и больниц.

Археологи считают, что найденный инструмент для трепанации черепа — один из самых северных и древних в Европе. Он доказывает, что медицина и металлургия развивались бок о бок даже на окраинах кельтского мира.