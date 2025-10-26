Ученые предупредили о росте солнечной активности через несколько дней

В ближайшие дни начнется рост солнечной активности. Об этом сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По их данным, в настоящий момент геомагнитная обстановка спокойная, а вспышечная активность не представляет угрозы, однако через пару дней она начнет увеличиваться.

До этого на обратной стороне Солнца произошел очень крупный взрыв после серии выбросов плазмы. Как уточнили специалисты, космических аппаратов с той стороны желтого карлика сейчас нет. Основной летающий вокруг Солнца спутник, Solar Orbiter, на данный момент находится напротив обращенной к Земле стороны и видит то же, что и ученые.

До этого на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего по мощности класса. В Институте прикладной геофизики рассказали, что событие произошло 19 октября в 04:56 мск в рентгеновском диапазоне в области солнечных пятен с индексом 4246 (N23W87). Вспышка имела показатель M1.0 и длилась около 18 минут.