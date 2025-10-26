Химик Панов раскрыл, чем может быть опасен растворимый кофе

Растворимый кофе широко популярен благодаря простоте и доступности приготовления. Однако его воздействие на организм отличается от натурального зернового кофе, рассказал в беседе с RT доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

«В натуральном кофейном зерне содержится множество компонентов, среди которых основными являются кофеин и хлорогеновая кислота. Кофеин стимулирует центральную нервную систему, повышая бодрость и внимание. Хлорогеновая кислота действует как мощный антиоксидант, улучшает обмен веществ и поддерживает нормальную работу сосудов. Именно взаимодействие этих двух веществ — кофеина и хлорогеновой кислоты — обеспечивает комплексный эффект натурального кофе», — объяснил специалист.

Отмечается, что в растворимом кофе, в отличие от зернового, присутствует кофеин, а значительная часть хлорогеновой кислоты теряется вследствие особенностей производственного процесса, особенно из-за высокотемпературной сушки и экстракции.

«По этой причине напиток утрачивает некоторые свойства натурального кофе и не даёт такого бодрящего эффекта. При этом растворимый кофе может вызывать повышение артериального давления и вызывать менее приятные ощущения у чувствительных людей», — заявил Панов.

Он добавил, что в натуральном кофе присутствует комплекс биологически активных веществ — витамины, минералы, антиоксиданты и аминокислоты, которые смягчают негативное действие кофеина на слизистую желудка и уменьшают выработку желудочного сока.

«В растворимом кофе, напротив, большинство этих веществ теряется, а кофеин поступает в более концентрированной форме, что способствует усиленному раздражению стенок пищеварительной системы и вызывает симптомы гастрита, изжоги и язвенной болезни, особенно если употреблять напиток натощак. Негативное влияние усиливают стабилизаторы, искусственные ароматизаторы, консерванты, синтетические масла, сахар и красители — часто присутствующие в недорогих сортах растворимого кофе и напитках типа «3 в 1». Эти добавки также раздражают слизистую оболочку пищеварительного тракта и усугубляют воспалительные процессы», — предостерёг химик.

Ещё одним важным фактором риска является возможное содержание в некачественном растворимом кофе акриламида — потенциально токсичного химического вещества, которое образуется при обжарке кофейных зерен на высоких температурах, подчеркнул собеседник RT.

«В растворимом кофе уровень акриламида зачастую выше, чем в натуральном зерновом, поскольку процесс изготовления включает дополнительные этапы термической обработки. Акриламид способен повреждать клетки слизистой оболочки, способствовать воспалительным процессам и оказывать негативное влияние на нервную систему. Риск возрастает, если в рационе также присутствует много других продуктов с акриламидом — картофель фри, чипсы, поджаренный хлеб, сухари и прочие жареные или сильно обработанные блюда», — заключил Панов.

