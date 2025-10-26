Роскачество предупредило россиян об опасности ароматизаторов для дома

В Роскачестве предупредили, что некоторые виды ароматизаторов для дома выделяют опасные для здоровья канцерогены.

Так, согласно исследованию французских учёных из организации 60 Millions de Consommateurs, благовония при сжигании выделяют формальдегид, бензол, этилбензол, фурфурол, стирол, толуол и ацетальдегид. Причём уточняется, что нередко эти концентрации многократно превышают рекомендованные значения по качеству воздуха внутри помещений.

Самым безопасным ароматизатором для дома, как установило исследование, оказались аромадиффузоры с палочками.

В целом Роскачество рекомендовало отказаться от использования благовоний и с осторожностью относиться к эфирным маслам. Кроме того, ведомство призвало граждан регулярно проветривать помещение, где используется ароматизатор, и внимательно читать состав каждого ароматизатора.

