Япония запустила инновационный грузовой корабль на МКС

В воскресенье, 26 октября 2025 года, с южного японского острова Танегасима стартовала новейшая ракета H3 с грузовым космическим аппаратом HTV-X, предназначенным для доставки грузов на Международную космическую станцию.

По данным Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), через 14 минут после старта корабль успешно вышел на расчетную орбиту.

Новый уровень грузоподъемности и автономности

HTV-X стал преемником транспортного корабля H-II, известного как Kounotori («аист»). Девять миссий предыдущей версии между 2009 и 2020 годами показали ее надежность. Новый корабль способен перевозить больше груза, включая лабораторные образцы, требующие низкой температуры, и оборудование для научных экспериментов.

Корабль рассчитан на шесть месяцев нахождения у МКС. Помимо доставки грузов и сбора отходов, после отделения он продолжит орбитальные миссии еще на три месяца, выполняя технические задачи и поддерживая научные исследования. Японский астронавт Кимия Юи должен встретить корабль роботизированной рукой в четверг утром.

Преимущества ракеты H3

Воскресный запуск стал дебютом самой мощной версии H3 с четырьмя ускорителями и увеличенным обтекателем, что позволило расширить полезную нагрузку. Ивао Игараси из Mitsubishi Heavy Industries отметил, что успешные старты демонстрируют высокую точность и надежность японской космонавтики. Компания планирует расширить стартовый комплекс для будущих миссий, обеспечив гибкость для разных видов грузов.

«Это важный шаг вперед, демонстрирующий возможности Японии в доставке грузов на орбиту и обеспечении автономной космической деятельности», — отметил президент JAXA Хироси Ямакава.

Ракета H3 заменяет H-2A, завершившую свой последний полет в июне 2025 года. После неудачного дебюта в 2023 году, когда полезная нагрузка была потеряна вместе с ракетой, H3 провела шесть успешных запусков подряд. Это укрепило доверие к новой модели и показало ее конкурентоспособность на мировом рынке космических услуг.

HTV-X объединяет увеличение грузоподъемности с модернизированными системами управления, электропитанием и поддержкой научного оборудования. Япония рассматривает надежные космические грузовые миссии как ключевой элемент своей автономной программы освоения космоса и укрепления национальной безопасности.

«Мы способны удовлетворить широкий спектр потребностей клиентов, от доставки научного оборудования до коммерческих проектов», — добавил Игараси.

Новый корабль и ракета позволят расширить возможности экспериментов на орбите, транспортировать чувствительные материалы и проводить долгосрочные научные исследования. Событие стало символом технического прогресса страны, подтверждая, что Япония способна не только строить надежные ракеты, но и обеспечивать точную доставку грузов на орбиту с минимальными рисками.