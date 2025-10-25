OpenAI выпустит ИИ-генератор музыки

OpenAI разрабатывает новую платформу для генерации музыки с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

По данным издания, OpenAI сотрудничает с Джульярдской школой — одним из ведущих мировых учебных заведений в области исполнительского искусства.

Совместная работа включает разметку партитур для создания масштабного набора обучающих данных. Это позволит системе как генерировать музыкальные композиции «с нуля», так и дополнять уже готовые записи, например, добавляя инструментальные партии к вокальным трекам.

Эксперты считают, что новая модель может усилить конкурентные позиции OpenAI на быстро развивающемся рынке музыкального ИИ, где сегодня доминируют сервисы Suno и Udio.

Технические детали и формат запуска пока не раскрываются: сервис может быть интегрирован в существующие продукты, такие как ChatGPT или Sora, либо представлен как самостоятельное решение. OpenAI отказалась от комментариев.

В прошлом компания уже предпринимала подобные инициативы: в 2019 году OpenAI представила инструмент MuseNet для генерации инструментальной музыки, а в 2020 году — систему Jukebox, способную создавать полноценные песни с вокалом и текстами.