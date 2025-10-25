В Telegram купили один из самых дорогих NFT-подарков за 18 млн рублей

Неизвестный пользователь купил NFT-подарок Plush Pepe в Telegram за 107207 TON (около 18,4 млн руб.). Об этом сообщает отслеживающий подобные сделки Telegram-канал Plush Pepe Sales.

Виртуальный подарок в Telegram был куплен неизвестным пользователем на торгах. Актуальный владелец коллекционного подарка Plush Pepe #2568, судя по всему, зарегистрировал его на новый кошелек, у которого нет никакой истории, а баланс составляет всего 10 TON (около 1,7 тыс. руб.).

Коллекционный подарок в Telegram — это эксклюзивная версия обычного цифрового подарка с неповторимым дизайном. Такие NFT имеют отличительные особенности, в том числе: уникальный набор характеристик (цвет фона, узор и индивидуальный номер), непредсказуемый вид, так как дизайн генерируется случайным образом, а также возможность передачи и продажи на NFT-маркетплейсах.

Коллекционные подарки впервые появились в Telegram в январе 2025 года. Вероятнее всего, продажа Plush Pepe за 18,4 млн руб. стала самой дорогой сделкой в истории NFT-подарков в Telegram.