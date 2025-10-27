Microsoft обвинили в мошенничестве с подписками

Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей возбудила дело в федеральном суде против Microsoft, утверждая, что компания ввела в заблуждение около 2,7 миллиона австралийских клиентов относительно вариантов подписки после интеграции своего ИИ-помощника Copilot в тарифные планы Microsoft 365 Personal и Family, сообщает PPC.

Регулятор утверждает, что Microsoft скрыла существование более дешёвых тарифных планов Classic, доступных без Copilot, чтобы принудить потребителей перейти на более дорогие планы с ИИ. Microsoft рассылала уведомления о повышении цен, не упоминая альтернативы, а доступ к тарифу Classic можно было получить только через сложный процесс отмены подписки.

Комиссия считает, что такие действия нарушают австралийский Закон о защите прав потребителей, вводя пользователей в заблуждение. Комиссия требует возмещения ущерба пострадавшим и наложения штрафов на компанию.

Ранее Microsoft представил нового виртуального помощника Mico. Анимированный аватар стал «лицом» чат-бота Copilot.