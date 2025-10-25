Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий объяснил aif.ru, что популярные нейросети сами по себе не опасны, а риск связан с людьми, которые их используют. В интервью он отметил, что ИИ безопасен при разумном применении, а угрозу представляют именно пользователи и компании, обрабатывающие данные.

Он подчеркнул, что для обычного пользователя ИИ даже усложняет работу, требуя навыков для обработки больших объемов данных. По мнению эксперта, нейросети не снижают интеллектуальные способности человека, а меняют способы поиска информации. Потенциальное снижение навыков общения зависит не от ИИ, а от личных привычек и особенностей пользователей.

Лукацкий добавил, что долгосрочные последствия активного использования нейросетей пока изучены недостаточно, поскольку технологии применяются массово относительно недавно. Для точных выводов нужны комплексные научные исследования.