В сети показали уникальные наушники AirPods, которые никогда не были в продаже

Пользователь соцсети X (ранее Twitter) под ником Apple Demo опубликовал фотографии редких прототипов первых беспроводных наушников AirPods, оснащенных прозрачным футляром.

Как стало известно, Apple выпускала ограниченную партию таких устройств — всего несколько сотен экземпляров — для проведения тестов устойчивости к пыли и влаге. При этом компания официально не выпускала AirPods с прозрачным кейсом и не демонстрировала намерений представить подобное решение в коммерческой линейке.

Первые AirPods поступили в продажу в 2016 году. Они стали основой для линейки беспроводных наушников Apple и сделали популярными TWS-наушники (True Wireless Stereo — полностью беспроводные стерео). Такие наушники не имеют проводов между собой и к источнику звука.

Несмотря на то, что первыми коммерчески успешными TWS-наушниками стали AirPods от Apple, сама идея была разработана немецкой Bragi еще в 2014 году.

На данный момент беспроводные наушники Apple представлены тремя линейками: AirPods Pro с амбушюрами (затычки), номерные AirPods (вкладыши) и полноразмерные AirPods Max.